Celjani so zgrabili prvo priložnost v zgodovini kluba, ki se jim je ponudila v ligi prvakov. Zmaga s 3:0 proti irskemu prvaku Dundalku je previsoka glede na dogajanje na igrišču, saj daje vtis, da so se slovenski prvaki s tekmecem poigrali, dejansko pa so vso tekmo trpeli in se mučili. Igra bo hitro pozabljena, šteje le končni razplet, ki prinaša tekmo drugega kroga kvalifikacij v sredo ob 18. uri v Celju z norveškim prvakom Moldejem, ki je pometel s finskim tekmecem Kuopiom (5:0).

Potrpežljivo čakali na spodrsljaj tekmeca Celjani v Budimpešti niso blesteli, a so bili rezultatsko izjemno uspešni, ker so bili učinkoviti v pravih trenutkih. Opazno je bilo, da so Celjani brez mednarodnih izkušenj, medtem ko Irci redno nastopajo v evropskem tekmovanju, vendar jim manjka kakovosti, da bi kaznovali napake slovenskih prvakov. Trener Dušan Kosić je pravilno izbral previdno taktiko, s katero je potrpežljivo čakal na spodrsljaj tekmeca. Skoraj vse napake Ircev je unovčil v končnicah obeh polčasov. »Pričakovali smo prav takšno tekmo, torej trd nogomet, ni bilo veliko lepote. Naša želja je bila, da smo disciplinirani in se uvrstimo v drugi krog. Veliko od tega se nam je izšlo. Vsebina na igrišču je bila proti koncu takšna, kakršne smo sposobni. Fantje so vendarle mladi, imeli so opraviti z izkušeno ekipo. Trpeli smo in imeli kanček sreče. Fantje so pokazali pravi značaj, nadaljujejo delo, ki so ga začeli pred tremi leti. Osnovni cilj je bil, da Sloveniji priborimo napredovanje. Ponosen sem na fante, ponosen sem na športnega direktorja,« je po tekmi povedal trener Celja Dušan Kosić. Športnega direktorja Celja Branka Veršiča zaradi službenih obveznosti v podjetju Ahac, kjer je zaposlen, ni bilo na tekmi v Budimpešti. »Nisem odstopil. Ne vem, od kod se je pojavila ta informacija,« nam je sinoči v telefonskem pogovoru zatrdil Veršič. Tudi o tem, da bi ga zamenjal Robert Koren, ni vedel nič.