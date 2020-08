Proračun med Scilo in Karibdo

Že nekaj mesecev je jasno, da bo državni proračun na koncu leta bistveno drugačen od sprejetega. Posledice koronakrize in ukrepi vlade za njeno zajezitev so močno zarezali v prihodke in povečali izdatke ter povzročili hitro naraščanje proračunskega primanjkljaja, kar je povzročilo povečanje obsega novega zadolževanja državne zakladnice. Država se je znašla v situaciji, ko mora tehtati med prednostmi in slabostmi velikega primanjkljaja in rastočega javnega dolga na eni strani ter spodbujevalnih učinkov dodatnega javnega trošenja in večjih investicij na drugi strani. Ali bodo evropski dogovor o razvojnem skladu in njegovi učinki na slovenski proračun delovali hitro in učinkovito na zmanjšanje fiskalnih omejitev, je odvisno od načina uporabe nepovratnih sredstev in kreditnih virov, ki bodo na razpolago vladi in ministrstvom.