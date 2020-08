Luka Gračnar je večino kariere preživel pri tekmecu Linza Salzburgu, po šestih sezonah pri rdečih bikih pa jo nadaljeval še pri slovaškem Popradu, v Innsbrucku in nazadnje pri Storhamarju na Norveškem.

»Linz poznam iz svojih let pri Salzburgu in vem, kako težko je bilo igrati proti hokejistom Linza. Prepričan sem, da me čaka lepo obdobje pri Black Wings in dal bom vse od sebe, tako na ledu kot izven ledu,« je za spletno stran kluba dejal Gračnar.