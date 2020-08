Mesto Flint je zaradi varčevanja leta 2014 prenehalo dobivati pitno vodo iz Detroita in jo je začelo črpati iz onesnažene reke Flint. Kmalu zatem so ljudje začeli izgubljati lase, dobivali so izpuščaje in so imeli druge zdravstvene težave. Voda je bila vidno motna in imela slab okus, pa tudi smrdela je. Mestne in državne oblasti so vztrajale, da je povsem zdrava, dokler pod težo dokazov niso priznali, da ni in prebivalci Flinta so potem pili vodo iz steklenic več kot leto dni.

Gre za enega največjih škandalov sistemskega rasizma v ZDA, saj je Flint s 100.000 prebivalci danes revno mesto s pretežno temnopoltim prebivalstvom. Po izbruhu škandala so bile vložene tožbe proti državi, ko jo je še vodil republikanski guverner Rick Snyder. Po odstopu odgovornih je Flint začel vodo znova dobivati iz Detroita, vlada nove demokratske guvernerke Gretchen Whitmer pa se je pogajala 18 mesecev, preden so sedaj prišli do sprejemljive številke o poravnavi.

Omenjenih 600 milijonov dolarjev bodo nakazali v poseben sklad, ki bo prebivalcem izplačeval odškodnine, njena višina pa bo odvisna od tega, kako hudo so bili prizadeti. Skupaj s to odškodnino so »varčevalni« ukrepi mesta Flint in države Michigan sedaj narasli na več kot milijardo dolarjev. Zdrava voda bi bila cenejša.