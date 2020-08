Kot so za PAP pojasnili na zunanjem ministrstvu, je Czaputowicz že pred časom sporočil, da so nedavne predsedniške volitve na Poljskem "dobra priložnost za spremembo na čelu poljske diplomacije", ter izrazil prepričanje, da "bo njegov naslednik nadaljeval dosedanjo politiko in prispeval k nadaljnji krepitvi mednarodnega položaja Poljske".

64-letni politolog Czaputowicz odločitve za odhod osebno zaenkrat ni komentiral. Na čelu zunanjega ministrstva je bil sicer od januarja 2018, pred tem je bil tam zaposlen kot državni podsekretar. Veljal je za enega zmernejših članov vlade.

Iz opozicije so njegov odstop danes kritizirali, češ da prihaja v zelo neugodnem trenutku, medtem ko sosednjo Belorusijo pretresajo najhujši protivladni protesti od razpada Sovjetske zveze.

Na predsedniških volitvah julija letos je drugi mandat osvojil dosedanji predsednik Andrzej Duda, ki je blizu vladajoči nacionalno-konservativni stranki Zakon in pravičnost (PiS). Na položaj je prisegel 6. avgusta.

Vodja PiS Jaroslaw Kaczynski je po volitvah za september napovedal preoblikovanje vladnega kabineta. Že v torek je odstopil tudi minister za zdravje Lukasz Szumowski.