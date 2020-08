Jelko Kacin o tem, da bodo mladi, ki prihajajo s Hrvaške, deležni takojšnjega nadzora spoštovanja karantenskih odločb

»Tisti, za katere se domneva, da pripadajo najbolj tvegani kategoriji, v kateri je več kot polovica tistih, ki prihajajo okuženi iz Hrvaške. Se pravi od 15 do 24 let in pogojno še od 25 do 34 let. Ta skupina bo deležna takojšnjega nadzora spoštovanja karantenskih odločb.«