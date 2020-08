Poleg slovenskega sprinterskega specialista so mesto v ekipi zapolnili Adam Yates, Esteban Chaves in Mikel Nieve, ki se bodo borili za visoko uvrstitev v skupni razvrstitvi, ter Daryl Impey, Jack Bauer, Chris Juul-Jensen in Sam Bewley.

Na dirki po Franciji bodo od Slovencev nastopili Primož Roglič (Jumbo-Visma), Tadej Pogačar ter Jan Polanc (oba UAE Team Emirates), pridružil pa se jim bo zagotovo tudi Matej Mohorič z Bahrain-McLarnom, ki pa še ni potrdil ekipe za Tour.

Dirka po Franciji se bo začela v soboto, 29. avgusta, in trajala vse do 20. septembra.