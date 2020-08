Qantasovi prihodki od prodaje so na letni ravni upadli za 20,6 odstotka na štiri milijarde avstralskih dolarjev. Ob tem so poudarili, da so se v drugi polovici minulega poslovnega leta, ki se je končalo z junijem, zaradi pandemije covida-19 soočili s skoraj popolnim upadom povpraševanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pred pandemijo je tej letalski družbi kazalo dobro. Kot je pojasnil glavni izvršni direktor Alan Joyce, so namreč v obdobju od julija do decembra lani ustvarili 771 milijonov avstralskih dolarjev dobička. Ko je izbruhnila pandemija, so bili na poti še enega dobička nad milijardo avstralskih dolarjev.

Prevoznik je ob tem potrdil, da nadaljuje z varčevalnim načrtom, vzpostavljenega za spopad s posledicami pandemije covida-19, v okviru katerega bodo ukinili 6000 delovnih mest in za najmanj leto dni prizemljil 100 letal.

V Avstraliji je sektor prejel stotine milijonov dolarjev davkoplačevalskih sredstev, ko je vlada sektor reševala pred kolapsom. Kot je poudaril Joyce, bo okrevanje letalskega sektorja, za katerega verjame, da bo nestanovitno, trajalo kar nekaj časa.

»Covid preoblikuje konkurenčno pokrajino in to predstavlja mešanico izzivov in priložnosti za nas,« je ob tem ocenil prvi mož Qantasa. Po njegovi oceni bo imela pandemija močan vpliv tudi na tekoče poslovanje, večjo izgubo naj bi zabeležili tudi v tekočem letu.