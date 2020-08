Skupno so do zdaj v Sloveniji potrdili 2536 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 129 bolnikov s covidom-19.

Na povečano število dnevnih okužb so se odzvali tudi iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), izjavo za medije pa je podala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni NIJZ Nuška Čakš Jager.

»To je zelo velika številka za Slovenijo in obremenitev za epidemiološko službo,« je o današnjem porastu okužb dejala Čakš Jagrova. Da je večina na novo okuženih primerov vnesenih iz Hrvaške, je dodala.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno aktivno okuženih 313 ljudi. V sredo so 10 okužb potrdili pri posameznikih, starih med 15 in 24 let, 11 v starostni skupini 25-34 let, sedem v skupini med 35 in 44 let in štiri med 45 in 54 let. Eno okužbo so potrdili med starimi od 55 in 64 let, pet med osebami od 65 in 74 let ter tri v starostni skupini med 75 in 84 let. Po ena okužba je bila potrjena tudi v starostnih skupinah 85 in več let ter od pet do 14 let, kažejo podatki sledilnika.

Sicer pa so bile potrjene okužbe v sredo precej razpršene glede na občine. Potrdili so jih v 22 občinah, od tega največ v Ljubljani, kjer je bilo deset novih okužb. V občinah Celje in Tržič so potrdili štiri nove okužbe, v Črnomlju, Šentjurju in Ilirski Bistrici po tri, v ostalih občinah po eno. Največ aktivno okuženih, 75, je v Ljubljani, v Celju imajo 23 aktivno okuženih, v Tržiču deset, ostale občine pa imajo manj kot deset aktivnih okužb.

Na Hrvaškem nov dnevni rekord Na Hrvaškem, ki bo od jutri naprej na rdečem seznamu, so zabeležili nov dnevni rekord po številu okužb. V zadnjih 24 urah so zabeležili 255 novih primerov. Trenutno je na Hrvaškem 1689 aktivno okuženih, od tega jih je 127 v bolnišnici in 13 na intenzivni negi. Največ dnevnih okužb (75) so včeraj zabeležili v splitsko-dalmatinski županiji, 44 je bilo včeraj okuženih v Zagrebu, velik porast pa je moč zaznati tudi v Istri, pišejo hrvaški mediji. Vse več evropskih držav uvršča Hrvaško na seznam tveganih območij. Podobno kot Slovenija razmišlja o uvedbi karantene tudi Velika Britanija. Nemški inštitut Roberta Kocha pa je za nevarni območji razglasil šibeniško-kninsko in splitsko-dalmatinsko županijo. Nemško zunanje ministrstvo bi lahko tako državljanom odsvetovalo potovanje v ta dva dela Hrvaške. Direktor Hrvaške turistične skupnosti (HTZ) Kristjan Staničić je v odzivu na ukrepe držav danes dejal, da žal ne morejo vplivati na njihove odločitve. Je pa ocenil, da države pri odločanju o ukrepih poleg epidemioloških razmer ravnajo tudi v skladu s svojimi gospodarskimi interesi. »To se še posebej vidi v dejstvu, da smo za nekatere, kot so Slovenija, Avstrija in Italija, država z visokim tveganjem, za druge, kot so Nemčija, Švica, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in druge pa smo še naprej varna turistična destinacija in njihovi turisti nemoteno uživajo na počitnicah na Hrvaškem,« je dejal po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

V Avstriji 347 novih okužb z novim koronavirusom V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 347 novih okužb z novim koronavirusom, od tega več kot polovico na Dunaju. V avstrijski prestolnici so skoraj petino primerov potrdili pri dopustnikih, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. V Avstriji je v zadnjem dnevu ozdravelo 136 ljudi. V bolnišnicah imajo na zdravljenju 116 bolnikov s covidom-19, od tega 21 na intenzivni negi. Skupno so v Avstriji potrdili 24.431 okužb, umrlo pa je 729 ljudi. Največ novih okužb so v zadnjem dnevu potrdili na Dunaju. Od 187 novih okužb so jih 19,5 odstotka povezali z dopustniki, ki so se vrnili domov. Največ se jih je vrnilo iz Hrvaške, skoraj petina, sledijo Kosovo, Turčija, druge avstrijske dežele in Srbija. V Avstriji se morajo od začetka tedna vsi, ki so bili na Hrvaškem, testirati za novi koronavirus oz. predložiti negativen test. Na Dunaju so vzpostavili poseben center za testiranje, ki je namenjen samo povratnikom iz Hrvaške. Do danes so testirali že več kot 3000 ljudi, od tega jih je bilo pozitivnih okoli 50.

Nemčija z največ novimi okužbami s koronavirusom od konca aprila V Nemčiji so v minulih 24 urah potrdili največ novih okužb z novim koronavirusom od konca aprila, so davi po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili z inštituta Roberta Kocha (RKI). V sredo so namreč potrdili 1707 okužb, kar je največ po 26. aprilu, ko jih je bilo v enem dnevu 1737.