Ana Ličina, certificirana aromaterapevtka in naravna parfumeristka, umetnih dišav ne prenaša najbolje. »So zelo agresivne – kot glasen inštrument pohodijo vonj določenega trenutka,« pravi sogovornica in kot primer izpostavi zagotovo vsem že doživeto vožnjo z dvigalom, v katerem se je pred tem vozil nekdo, ki je cenen parfum nanesel brez občutka za mero.

Sodobni parfumi so posebna zgodba, parfumske surovine so večinoma ustvarjene v laboratoriju, mogoče jih je replicirati in so v večini primerov bolj poceni kot naravne. »Sestavine za parfum, ki stane 100 evrov, so vredne zgolj 3 evre, ostalo je strošek embalaže, reklame,« je povedala sogovornica in dodala, da mnoge tovrstne dišave sicer verodostojno oponašajo naravne, zato milo za roke diši po vrtnici, čeprav v njem ni vrtnice. Zato pa je izdelovanje naravnih parfumov veliko več kot le umetnost. Potrebnega je ogromno znanja in izkušenj, a brez navdihujoče ideje in zgodbe, kot meni Ličinova, seveda ne gre. »Meni osebno je delo parfumerja zelo ustvarjalen in meditativen proces. Če bi me nekdo opazoval ob tem samotnem delu, ne bi imel kaj dosti videti. Žensko s stekleničkami, pipetami in čašami, ki ovohava parfumske lističe, nanje nekaj kaplja in si zapisuje. Navznoter pa se zgodi vse živo, nekakšno 'skladanje simfonije', ko skušaš najti zanimive kombinacije dišav in rastline s celega sveta zložiti skupaj v pravih razmerjih.« Zagotovo pa je cilj, da je končni vonj lep, zaokrožen, da te nagovori, sproži neki občutek, stanje duha.

Brez umetnih dišav

V naravnih parfumih uporabljamo različne aromatične snovi, ki so pridobljene iz naravnih virov, večinoma iz dišečih rastlin: eterična olja, absolute, kodestilate, CO2-ekstrakte, tinkture, hidrolate… V takšnem povsem naravnem parfumu ni umetnih dišav ali konzervansov in to je tudi eden izmed razlogov, da so čedalje bolj popularni – ker je sedaj eko, bio in zdravo postalo pravi trend. »Tudi sama zelo rada vzgajam, nabiram in predelujem rastline, vendar bolj za svoj užitek, za potrebe naše družine in v edukativne namene. Če bi želela pridobivati eterična olja v zadostnih količinah, bi se morala ukvarjati s kmetovanjem, ker v ta namen potrebujemo velike količine rastlin.« Poleg tega parfumerji uporabljamo tudi dišeče materiale iz rastlin, ki pri nas ne rastejo in prihajajo iz vseh koncev sveta, in te seveda kupimo od drugod.

Sogovornico, za katero je bil povsem naraven korak, da je svoje aromaterapevtsko delo razširila tudi na področje naravne parfumeristike, zadnje leto obsedajo težji, zemeljski vonji – tako imenovani spodnji toni v parfumerskem žargonu. Na primer brškin v vseh oblikah, tako eterično olje kot absolut. Brškin je nizek smolast grmiček, ki raste v mediteranskem območju, tudi Hrvaška ga ima veliko samoniklega po otokih. »Morda v teh nenavadnih koronskih časih, ko je družbena ureditev tako nepredvidljiva in ne vemo, v katero smer jo bo ubralo človeštvo, še bolj potrebujem vonje smol, lesa in korenin. Brškin, mira, bosvelija, benzojevec, jelka, bor, narda, hrastov lišaj,« je povedala sogovornica, ki pa se ni ustavila. »Zelo všeč so mi tudi eterična olja različnih vrtnic, če jih seveda zdestilira nekdo, ki ve, kaj početi s temi nežnimi cvetovi. Pa nagelj, iris, neroli, tobak, žajbelj, privlačiti me je začela tudi pelargonija, ki me je prej živcirala. Poletja si seveda ne predstavljam brez citrusov, poprove mete, limonske trave.«