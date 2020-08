Severnoameriške tekme odpovedane

Fis je sporočila, da v prihajajoči sezoni zaradi posledic pandemije novega koronavirusa in varnostnih razmer ne bo tradicionalnih smučarskih tekem na začetku sezone v Severni Ameriki. Tja se bodo alpski smučarji vrnili v sezoni 2021/22, v naslednji pa bodo severnoameriške tekme prestavili na druga prizorišča v sezoni.

Kot je v sporočilu za javnost pojasnila Fis, so odločitev sprejeli zaradi varnosti in skrbi za zdravje vseh tekmovalcev in udeležencev tekem. Odločitev pa so sprejeli že zdaj, da bodo tako pomagali zvezi in prirediteljem drugih tekem v sezoni pri iskanju nadomestnih prizorišč.