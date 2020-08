Poljska je - skupaj z Litvo in Latvijo, saj si vse tri delijo mejo z Belorusijo - prevzela pobudo pri odzivu EU na politično krizo v tej nekdanji sovjetski republiki, ki jo od spornih predsedniških volitev 9. avgusta pretresajo doslej največji protesti proti 26-letni vladavini Aleksandra Lukašenka.

Podobno kot zdaj zakonca Cepkalo se je že minuli teden v Litvo zatekla opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska, po trditvah Lukašenkovih nasprotnikov resnična zmagovalka nedavnih volitev.

Kot so v sredo zvečer tvitnili na zunanjem ministrstvu v Varšavi, je Czaputowicz izrekel dobrodošlico paru ter pozdravil odločnost beloruske civilne družbe in obljubil podporo Poljske. Cepkalo naj bi na Poljsko prispel iz Ukrajine, kjer je bil doslej, in naj bi se sestal z ameriškimi politiki.

Nekdanjemu diplomatu Valeriju Cepkalu so oblasti v Minsku prepovedale kandidaturo na volitvah 9. avgusta. Njegova soproga Veronika je stopila v ospredje, potem ko sta ona in opozicijska aktivistka Marija Kolesnikova Tihanovsko - njeno kandidaturo so oblasti ocenile kot nenevarno in jo dovolile - redno spremljali na predvolilnih shodih.

Trojici so nekateri mediji nadeli vzdevek Charliejevi angelčki, saj si je vsaka izbrala svojo prepoznavno gesto: Tihanovska dvignjeno pest, Cepkalova znak zmage - dvignjena kazalec in sredinec v obliki črke V - in Kolesnikova prste v obliki srca.