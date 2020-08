Nogometaši Bayerna so postali drugi finalisti lige prvakov, potem ko so v v polfinalu z dvema zadetkoma Serga Gnabryja in enim Roberta Lewandowskega s 3:0 (2:0) premagali Lyon. Nemški predstavnik je bil manj prepričljiv kot v četrtfinalu proti Barceloni, a vseeno dovolj dober, da je na deseti tekmi elitnega evropskega tekmovanja v tej sezoni vpisal še deseto zmago.

Bliskoviti protinapadi so bili glavno orožje Lyona, s katerim so se zoperstavili in premagali Manchester City v četrtfinalu. Francozi proti Bayernu načrtov niso spreminjali in ubrali identično taktiko. Ta bi se po vsega štirih minutah izkazala za nadvse uspešno, če ne bi Memphis Depay, ki je pobegnil bavarski obrambi ter se sam znašel pred Manuelom Neuerjem, zgrešil vrata.

Hitri prehodi Lyona iz obrambne v napadalno polovico so serijskim nemškim prvakom na uvodu povzročali kopico težav. Prvim favoritom za osvojitev lige prvakov igra nikakor ni stekla, podaje na sredine igrišča so bile netočne, njihovi streli pa bodisi blokirani bodisi nenatančni. Zadetek Lyona je visel v zraku, vratnica pa je bila tista, ki ga je po strelu Karla Toka Ekambija preprečila.

Ta se še ni prenehala tresti, ko je na drugi polovici igrišča proti kazenskem prostoru prodrl Gnabry, sprožil z roba kazenskega prostora in v 18. minuti popeljal Münchenčane v vodstvo.

Prejeti gol je presekal nogometaše trenerja Rudija Garcie in dal krile zvezdnikom Hansija Flicka, ki so iz minute v minuto stopnjevali pritisk ter ga v 33 minuti kronali z drugim zadetkom. Tedaj se je še drugič med strelce vpisal Gnabry in postavil končni izid prvega dela.

Bayern je v drugem polčasu zaigral bolj preudarno Lyon pa bolj tvegano. Priigral si je kar nekaj nevarnih priložnosti, a zadnje ovire – vratarja Neuerja – njegovi napadalci niso zmogli premagati. V letošnji sezoni šele sedma ekipa francoskega prvenstva je do zadetka poskušala priti tudi s številnimi menjavami, a so se Nemci uspešno ubranili, nastop v v nedeljskem velikem finalu pa potrdili v 88. minuti, ko je za 3:0 zadel Lewandowski.