Paris Saint Germain je v ligi prvakov odigral 110 tekem, da se je uvrstil v premierni finale v zgodovini kluba, kar je najdaljši niz med vsemi 41 finalisti doslej. Francija je čakala šestnajst let, da je po Monaku znova dobila moštvo v finalu najelitnejšega evropskega tekmovanja, ki bo v nedeljo zvečer v Lizboni okronal novega prvaka. PSG je odločen, da velike priložnosti tokrat ne bo zapravil.

»Nogomet je narejen za navijače in skupaj z njimi ustvarjamo veliko zgodbo. Čeprav so stadioni prazni, čutimo, da dihajo z nami in nam zaupajo,« je po suvereni predstavi v polfinalu proti Leipzigu (3:0) govoril nemški trener na pariški klopi Thomas Tuchel. Vstopnica za finale je sprožila val navdušenja med navijači v domovini, ki so tako množično in bučno rajali na Elizejskih poljanah, da je policija aretirala 36 razgretih privržencev. Pariz se je v finale uvrstil na krilih napadalnega sloga igre v režiji Angela di Marie, ki je zablestel z golom in podajo. »Želimo pisati zgodovino. Trdo smo garali, da smo se uvrstili v težko pričakovani finale,« je komentiral argentinski reprezentant, ki je pred šestimi leti ravno na prizorišču letošnjega finala v Lizboni že osvojil evropsko lovoriko z Realom iz Madrida.

V končnici lige prvakov je zelo razpoložen Neymar, ki se je podredil moštvu in ne igra več tako egoistično kot nekdaj. Odkar je septembra 2013 dočakal prvi nastop v ligi prvakov, je nanizal 24 podaj, kar je v tem obdobju največ med vsemi nogometaši. V letošnji sezoni lige prvakov je trikrat stresel okvir vrat, hkrati pa je močno pripomogel, da je PSG zadel že na 34. evropski tekmi zapovrstjo, kar je izenačen rekord tekmovanja. Bogati in ambiciozni katarski lastniki francoskih prvakov so po devetih letih od vstopa v klub vendarle dočakali veliki finale lige prvakov, ki se jim je v minulih letih tragično izmikal. Pred tremi leti je PSG v izločilnih bojih zapravil ogromno prednost štirih zadetkov proti Barceloni, lani ga je Manchester United izločil z golom v zadnji minuti. Ne gre pozabiti, da je bil PSG tudi v Lizboni skorajda že odpisan, a je v izdihljajih četrtfinala poraz proti Atalanti spremenil v zmago.

In Leipzig? Klub, ki je še pred leti nastopal v peti nemški ligi, se je z vstopom med četverico najboljših evropskih moštev podpisal pod zgodovinski dosežek. V polfinalu je s Kevinom Kamplom v udarni postavi pokazal premalo in se na koncu poslovil brez častnega gola. Obetavni trener Julian Nagelsmann je proti PSG zamudil priložnost, da bi pri 33 letih postal najmlajši finalist vseh časov. »Na koncu moramo pošteno priznati, da je bil PSG boljši in bo zasluženo igral v finalu. Pokopal nas je drugi gol ob koncu prvega polčasa. Imamo mlado ekipo, ki se je v letošnji sezoni veliko naučila. Ko se bomo čez teden dni znova zbrali na treningu, bomo ponosni na dosežke v letošnji sezoni,« je razložil Julian Nagelsmann, ki je nemško prvenstvo končal na tretjem mestu.