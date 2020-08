Ker letos v kvalifikacijah za nogometno ligo prvakov odloča le ena tekma, sta obe ekipi začeli previdno. Pri Celjanih je bilo očitno, da so pod bremenom zgodovinskega nastopa, zato jim zaradi treme, ki je zajela celotno moštvo, nikakor ni uspelo razviti in povezati svoje igre ter spraviti tekmeca v podrejen položaj. Ker so bili premalo odločni, so bili streli prvakov Irske proti golu Rozmana nevarnejši, vendar za vodstvo premalo natančni (zadeli so tudi prečko) in močni. Ko je vse kazalo, da Celjani v prvem polčasu sploh ne bodo streljali v okvir gola Dundalka, so nepričakovano povedli v 43. minuti. Zadetek ni bil plod domiselne akcije, ampak hude napake 38-letnega vratarja Rogersa in branilca Gartlanda, ki se jima ni uspelo dogovoriti, kaj bi z žogo. Luka Kerin je vtekel v prazen prostor, ker je bil nepopustljiv in borben, pa tudi iznajdljiv, je žogo s konico prstov brcnil v gol, potem ko je že ležal na tleh. Vodstvo ob polčasu je bilo sanjski izkupiček za slovenske prvake glede na prikazano igro v 45 minutah.

V drugem polčasu so Celjani trpeli in hodili po robu prepada. Panično so se branili in imeli obilo športne sreče, saj so Irci zapravili kar tri velike priložnosti za izenačenje. Dva strela sta zletela mimo gola, ko je vratar Rozman žogo pospremil le s pogledom, eden je končal v vratnici. Da so Celjani malo zadihali, sta z akcijami v napadu poskrbela Božić in Vizinger. Ker je trener gostov Perth v zadnjih 20 minutah vse stavil na napad in je tri obrambne igralce zamenjal z napadalci, se je Celjanom v finišu tekme odprlo veliko prostora za protinapade. Zaključek Celja je bil sanjski. V 89. minuti je zadel Vizinger po nesebični in spretni podaji Lotriča, v 95. pa še Dangubić, ki je v mrežo poslal odbitek po prostem strelu Lotriča. Slovenski prvaki so lahko zadovoljni z izidom, ne pa z igro, ki je bila skromna, a so imeli srečo z žrebom, da je bil Dundalk premalo kakovosten, zato tudi ni bil dovolj konkreten, ko je imel premoč na igrišču. Celjani se bodo v drugem krogu v sredo na stadionu Z'dežele pomerili z norveškim prvakom Moldejem, ki je premagal finski KuPS s 5:0, in bodo morali za napredovanje pokazati veliko boljšo igro, kot so jo sinoči v predmestju Budimpešte. Dodajmo, da je športni direktor Celja Branko Veršič ponudil odstop.