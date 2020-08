Po navedbah preživelih je med potjo čez Sredozemsko morje odjeknila eksplozija na motorju plovila, ko je bilo to pred obalo libijskega mesta Zvara. Rešili so jih ribiči, najmanj 45 ljudi pa je umrlo. Preživele, večinoma državljane Senegala, Malija, Čada in Gane, so ob izkrcanju na libijski obali pridržali.

Po navedbah UNHCR in IOM je tokratna nesreča najbolj tragična letos. Skupaj sta na migrantski poti iz Libije čez Sredozemsko morje letos po uradnih podatkih izgubila življenje 302 človeka, organizaciji pa poudarjata, da je dejanska številka najverjetneje še precej višja.

»Nujno je treba okrepiti iskanje preživelih po tovrstnih nesrečah in odziv na klice v sili,« sta v skupnem sporočilu še izpostavila UNHCR in IOM. Ob tem sta opozorila, da na tem območju še vedno ni posebnega programa za iskanje in reševanje preživelih pod vodstvom Evropske unije. Po drugi strani se nevladne organizacije, ki so bile tu prej dejavne, soočajo z vrsto pravnih in drugih omejitev, so navedli in pozvali države, naj ne ovirajo dela teh organizacij. UNHCR in IOM sta še ponovila stališče, da Libija ni varna država za vračanje migrantov po brodolomih, saj jim grozijo kršitve človekovih pravic in pridržanja.