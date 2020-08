Pred uvedbo karantene za vračanje iz Hrvaške: Kaotično, arbitrarno, neverodostojno

Ta vlada ima rada dramo, to zdaj že vemo, mojster drame, ki se mu sicer večinoma izjalovi v farso, pa je vladni govorec Jelko Kacin. Njegovi pitijski informacijski suspenzi, ki nam jih, kot kapljice strupa, odmerja tudi ta teden, preden je vlada dejansko odločila o karanteni, povzročajo le eno: nikoli nismo resnično nagovorjeni, nikoli ne vzamemo njegovih opozoril čisto zares, ker mu nikoli ne zaupamo, da govori v imenu vlade in da mu gre res za naše zdravje, ne pa za ceneno moraliziranje in pokroviteljsko discipliniranje.