»Ne kupujte pnevmatik Goodyeara – naznanili so prepoved MAGA kap. Kupite boljše gume za manj denarja,« je tvitnil Trump, ki danes na urniku nima potovanj in ostaja v Beli hiši. Trump je v tvitu dodal, da je prepoved dejanje radikalnih demokratov in zagrozil, da lahko to igro igrata dva in da morajo njegovi podporniki začeti z igro.

»Spoštujemo različne poglede več kot 60.000 zaposlenih delavcev, vendar smo jih zaradi inkluzivnosti delovnega okolja in medsebojnega spoštovanja prosili, naj se vzdržijo izražanja podpore političnim kampanjam kandidatov ali strank in drugih oblik podpore vprašanjem, ki ne zadevajo enakopravnosti,« so v odzivu sporočili iz podjetja.

Na politiko podjetja so se nemudoma pritožili Trumpovi podporniki med zaposlenimi, ki so javno objavili primere z zadnjega tečaja spoštovanja raznolikosti v Kansasu, ki kažejo kaj je dovoljeno in kaj ni. Dovoljena so na primer gesla Črna življenja štejejo in gesla v podporo homoseksualcem, niso pa dovoljena gesla, kot je MAGA, prav tako pa menda tudi ne geslo Modra življenja štejejo, ki je izraz podpore policistom kot odgovor na geslo Črna življenja štejejo.

Yesterday, Goodyear became the focus of a conversation that created some misconceptions about our policies and our company. Goodyear has always wholeheartedly supported both equality and law enforcement and will continue to do so. pic.twitter.com/oO6jUg2rTR — Goodyear (@goodyear) August 19, 2020