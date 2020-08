V Maliju, izjemno revni zahodnoafriški državi, ki jo že vrsto let pretresajo medetnični spopadi in napadi islamskih teroristov, je državni udar oznanil prav tisti, ki je bil glavna žrtev. To je predsednik Ibrahim Boubacar Keïta, ki je državo slabo vodil sedem let. Sicer so ga najprej v torek popoldne vojaki aretirali in ga odpeljali v kasarno severno od glavnega mesta Bamako. Ponoči pa je priprti 75-letni Keïta po televiziji sporočil, da odstopa z vseh položajev v državi, razglasil je razpustitev nacionalne skupščine in svoje vlade, predsednik te je bil aretiran hkrati z njim. Kot je še dejal, ne želi, da bi se zaradi njega prelivala kri.

Glavni vzrok za puč je skorumpiranost in nesposobnost Keïtove vlade, nedelovanje države na več področjih, pa tudi predsednikova centralistična politika v večetničnem 20-milijonskem Maliju. Najbrž pa je vrh vojske k ukrepanju spodbudil predvsem nedavni Keïtov govor, v katerem je visoke oficirje obtožil finančnih malverzacij, neizplačevanja dohodkov vojakom, izsiljevanja za denar in hudih izgub v bojih proti mudžahidom. Sicer se menda generali in polkovniki posvečajo tudi dobičkonosnemu tihotapljenju kokaina na poti v Evropo.

Pučisti obljubili volitve

Pučisti so po polkovniku Ismaëlu Waguéju danes zjutraj udar utemeljili takole: »Država se vsak dan bolj pogreza v kaos in anarhijo in varnost se zmanjšuje. Za to so krivi ljudje, ki so odgovorni za njeno usodo.« Polkovnik Wagué je obljubil, da bodo pučisti predali oblast civilni prehodni vladi, ki bo organizirala parlamentarne volitve. Zagotovil je tudi, da bo Mali tudi v prihodnje spoštoval mednarodne sporazume ter partnerstvo s Francijo in drugimi državami Sahela v boju proti islamskemu terorizmu.

Sicer so pripadniki filial Al Kaide, Islamske države in tudi Boko Harama razpršeni v Maliju, Nigerju in Burkina Fasu, ki so skupaj veliki za dve tretjini EU. Več kot 5000 francoskih specialcev je letos ubilo okrog 600 mudžahidov. Poleg pokola šestih francoskih humanitarcev pred desetimi dnevi v Nigru je glavni neuspeh Pariza v Sahelu ta, da v malijski vojski še vedno prevladujejo finančne malverzacije, klientelizem, korupcija in nedisciplina. Malijski obrambni minister je na primer zavrnil, da bi uvedel računalniški program za plače v vojski, saj potem ne bi mogel več zadržati večjih vsot zase in svoje ljudi.

Če so Združeni narodi, Francija in afriške države obsodili puč, pa so v Bamaku množice pozdravile vdor vojske v predsednikovo palačo. Proti Keïti je bil letos odpor med Malijci vse večji. Najbolj jih je v začetku julija razjezil video, na katerem predsednikov sin razsipno praznuje rojstni dan, potem ko so državo, ki je ena najrevnejših na svetu, prizadele hude gospodarske posledice pandemije. Tudi Keïtovega sina ima zdaj vojska zaprtega.