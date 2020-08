V krizno destilacijo bodo šla litrska oziroma deželna vina

Zelena trgatev ter krizna destilacija in krizno skladiščenje vina so dobrodošla pomoč države, meni strokovnjak Roman Štabuc. “Toda šest sedmin problemov je še pred nami, povezani so predvsem s kakovostjo vin, za katero pa morajo vinogradniki in vinarji sami poskrbeti,” opozarja.