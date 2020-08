Zato je še toliko bolj pomembno, da se vsi zavedni in ozaveščeni Slovenci svobodnega duha zbudijo iz dremeža in se zavedo, da je čas za akcijo. In to skrajni čas, minuta pred dvanajsto.

Pa še moja podpora predlogu Slavka Pukšiča iz Ljubljane. Naj RTV javno odgovori na to pobudo in pove, da je to možno – takoj bom tudi sam prostovoljno povečal mesečni prispevek za življenjsko pomembno delo javnega informativnega servisa. Verjamem, da bo tako ozaveščenih Slovencev še zelo veliko. Zaposleni in vodstvo RTV, zdaj ste na potezi, zdaj je vaš čas, da zaustavite privatizacijo in politizacijo obveščanja, ki si jo tako zelo želi SDS. Kot je napisal Slavko Pukšič: državljani, pokažimo, da nam je do obstoja neodvisne RTV-hiše!

In še nekaj, prenehajte uravnoteževanje pri poročanju, poročajte o stvareh takih, kot so (po vzoru Tarče in Tednika), in kličite v studio Dnevnika ali Odmevov strokovnjake in ne politikantov (tipa Rupel, Petrič itd.).

Pokažite že končno rdeči karton tistim, ki javno pozivajo k bojkotu plačevanja RTV-prispevka (podatke o neplačnikih zagotovo imate), ali pa jih na začetku pogovora z njimi odkrito vprašajte, zakaj da že ne plačujejo, in bo vesoljna Slovenija slišala floskule o »pravici do resnice« in »poštenega obveščanja« po vzoru Nova24TV.

Srečo Knafelc, Krvava Peč