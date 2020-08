»Ruskega veleposlanika smo obvestili, da zaposleni na veleposlaništvu kot diplomat ni več zaželen v državi in mora zapustiti Norveško,« je za nemško tiskovno agencijo dpa poudaril tiskovni predstavnik norveškega zunanjega ministrstva. Dodal je, da je bil diplomat vpleten v dejavnosti, ki so »nezdružljive z njegovo vlogo in diplomatskim statusom«. Ob tem diplomata ni izpostavil poimensko.

Norvežana, ki naj bi diplomatu izdajal zaupne informacije, so agenti norveške obveščevalne službe PST prijeli v soboto v restavraciji v Oslu, potem ko se je srečal z ruskim obveščevalcem. Sodnik mu je v ponedeljek odredil štiritedenski pripor, od tega prva dva tedna v izolaciji. Med zaslišanjem je priznal, da je ruskemu diplomatu prenašal informacije in od njega prejemal denar.

Norvežan je bil zaposlen pri podjetju DNV GL, ki izvaja certifikacijo za potrebe zavarovanja pomorske in naftne industrije ter industrije zemeljskega plina in obnovljivih virov energij. Po navedbah PST je imel na svojem položaju dostop do informacij, ki bi lahko bile zelo pomembne in zanimive za druge države in akterje.

PST je sicer v februarja objavljenem letnem poročilu opozoril na tveganje vohunjenja v političnih, finančnih, obrambnih in raziskovalnih krogih v državi. Pri tem so kot grožnje izpostavili Rusijo, Kitajsko in Iran. V zadnjih desetletjih je več primerov vohunjenja pokvarilo odnose med Rusijo in Norveško, članico zveze Nato.