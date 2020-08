Alojz Križman o tem, da gospodom v Ljubljani ne ustreza, da bi bil sedež urada za demografijo v Mariboru

»Vsaka tovrstna institucija v Mariboru je dobrodošla, še posebno, če bo tukaj tudi demografski sklad, ker bi ta obračal kar velik kapital. Se pa bojim, da se to ne bo zgodilo, Ljubljana se je temu že začela upirati. Nedavni intervju z nekdanjim finančnim ministrom Dušanom Mramorjem in še nekateri drugi indici že kažejo, da gospodom v Ljubljani to ne ustreza.«