Zatišje pred nevihto, ki ni nujna

Konec julija je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 89.397 brezposelnih. To je kar 17.547 ljudi oziroma 24,4 odstotka več kot pred letom dni. V prvih sedmih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 84.717 brezposelnih, kar je 12,2 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Tako se v visokih in skrb zbujajočih, a vseeno suhoparnih številkah kažejo hude posledice, ki jih je pandemija novega koronavirusa že pustila na slovenskem trgu dela. Spodbudna novica je le, da se je po strmem večanju števila brezposelnih po marčnem izbruhu epidemije v Sloveniji julija v primerjavi s prejšnjim mesecem to število povečalo le za 20 ljudi, junija pa celo upadlo za več kot 1000 ljudi.