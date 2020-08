Sophie Honey je vesela in ponosna, da sta se otroka naučila slovenščine, saj sta bila tako odprta širšemu krogu prijateljstva. Ali med pogovorom kdaj preskakujejo med angleščino in slovenščino? »Ne, ker če z njima govorim slovensko, rečeta, da sem res slaba in naj neham,« v smehu pojasni veleposlanica. Foto: Bojan Velikonja