Kot so zapisali na Policijski upravi Ljubljana, so tako kot ostalih 42 tudi ti trije tujci nezakonito prestopili državno mejo. Po podatkih policije je šlo za državljane Afganistana. 24-letnemu vozniku so zaradi suma prepovedanega prehoda čez državno mejo ali ozemlje odvzeli prostost. Enako so storili s Slovencema, osumljenima istega kaznivega dejanja.

Policisti glede obeh kaznivih dejanj nadaljujejo z zbiranjem obvestil, osumljenci pa bodo privedeni k preiskovalnemu sodniku. Postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo, so še zapisali na policiji.

Veliko dela so imeli tudi policisti na Dolenjskem

Po navedbah Policijske uprave Novo mesto so policisti v torek okrog polnoči v Črnomlju ustavili kombi avstrijskih registrskih oznak, v katerem je 44-letni državljan Ukrajine prevažal 48 tujcev iz Pakistana in Bangladeša, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Kot so zapisali, so kriminalisti osumljenemu tihotapljenja v življenjsko ogrožajočih razmerah odvzeli prostost in zasegli kombi, migrante pa prepeljali na policijsko postajo, kjer postopki z njimi še potekajo.

Policisti so v torek nekaj po 22. uri v Podturnu pri Dolenjskih toplicah ustavili še en kombi. V njem sta bila 36-letni voznik in 24-letni potnik, oba državljana Slovenije, in še 22 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po navedbah policije sta osumljenca tujce prevažala v nehumanih razmerah. Odvzeli so jima prostost, postopki s tujci pa še niso zaključeni.

Na isti dan okrog 17.30 so policisti na območju Gornje Težke Vode ustavili dva osebna avtomobila italijanskih registrskih oznak, so še sporočilu s policijske uprave. 29-letni državljan Afganistana in 44-letni državljan Kube sta v njih prevažala devet državljanov Afganistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci še potekajo, voznikoma pa so odvzeli prostost, jima zasegli vozila ter ju pridržali do privedbe k preiskovalnemu sodniku.