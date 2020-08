Kot so navedli v današnjem sporočilu za javnost, se je lanska rekordna prodaja odrazila skozi povečanje prodane količine perutninskega mesa za devet odstotkov in perutninskih izdelkov za tri odstotke.

Ob tem je skupina maržo EBITDA lani okrepila na 14,6 odstotka. Neto finančno zadolženost je znižala na 33 milijonov evrov, naložbe pa povečala za 18 odstotkov na 9,1 milijona evrov. Konec leta 2019 je zaposlovala 3693 ljudi, od tega 1871 v Sloveniji.

Perutnina Ptuj je v Sloveniji ohranila vodilen položaj na trgu, na drugih domicilnih trgih - na Hrvaškem, v BiH in Srbiji - pa povečala tržne deleže.

Skoraj polovico oz. 45 odstotkov izdelkov, ki jih izdela v Sloveniji, je prodala na več kot 20 trgih. V skladu z zastavljeno strategijo krepitve internacionalizacije poslovanja je v začetku lanskega leta vstopila tudi na ameriški trg, kjer proizvodnja in prodaja tečeta v 23 zveznih državah.

Pozitivno poslovanje skupine se kljub zaostrenim razmeram zaradi covida-19 po zagotovilih podjetja nadaljuje tudi letos. V prvem polletju je tako Perutnina povečala proizvodnjo in prodajo ter presegla zastavljene načrte.

»Izredne razmere so vplivale tudi na vedenje potrošnikov, ki so v tem času posegali po izdelkih, ki jim najbolj zaupajo. To so izdelki domačih proizvajalcev in prepoznanih blagovnih znamk, med katere nedvomno spadamo tudi mi,« je trende pospremil generalni direktor Enver Šišić.

Priznal pa je, da so upad prodaje zaznali v izvozu na trge Zahodne Evrope, kjer prodajo več blaga v segmentu gostinstva. »Žal je pandemija ta segment za nekaj mesecev popolnoma ohromila,« je opozoril.

Skupina je ne glede na to v prvih šestih mesecih letos nadaljevala načrtovanja vlaganja. V Sloveniji je posodobila tehnologijo v klavnici, pripravlja še izvedbo rekonstrukcije tovarne proteinskih koncentratov in obnovo čistilne naprave. Ob tem je zaključila investicijo in podvojila proizvodne kapacitete na Hrvaškem, prav tako je zmogljivosti povečala v BiH, kjer je investirala tudi v prečiščevanje odpadnih voda. V Srbiji se medtem pripravlja za začetek gradnje novih piščančjih farm in investicijo v ekologijo.

Perutnina Ptuj je od lani v lasti ukrajinske skupine MHP, ki je skupini Sij zanjo odštela približno 200 milijonov evrov.