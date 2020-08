Kot je pojasnil Klinec, je zdravniško osebje po protokolu, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), odvzelo brise. Kaj se bo zgodilo z ladjo in posadko, pa še ne more napovedati, saj se bodo to odločili, ko bodo znani rezultati testiranja celotne 32-članske posadke.

Vodja oddelka za nadzor prometa in reševanje na upravi za pomorstvo Primož Bajec je v torek pojasnil, da bo o tem, ali bodo okuženi hospitalizirani ter kaj bo z ladjo in z ostalimi člani posadke - bodo lahko ostali na ladji ali jo bodo morali zapustiti - odločal NIJZ.

Tam so za STA zatrdili, da "glede ukrepanja o prihodu tovorne ladje v Luko Koper tesno sodelujejo s pristojnimi inštitucijami ter tudi Luko Koper in predstavnikom ladjarja v Sloveniji. Protokol postopanja je usklajen z vsemi ključnimi deležniki".

Po poročanju medijev gre za ladjo grškega ladjarja, ki je iz Južne Afrike pripeljala železovo rudo.

Uprava je zaradi okužbe med posadko začasno zadržala vplutje omenjene ladje, na kateri je med posadko večina Filipincev in nekaj Grkov, nato pa so pripravili protokol ravnanja. Ladja sicer po oceni NIJZ, ki je pripravil protokol, ne predstavlja nevarnosti za javno zdravje.