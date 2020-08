V Južni Koreji so od začetka izbruha potrdili 16.058 okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 je umrlo 306 ljudi. Po navedbah južnokorejskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni je med novimi primeri 283 lokalnih prenosov.

Današnje število okužb je najvišje od 8. marca, ko so potrdili 367 primerov, poroča južnokorejska tiskovna agencija Yonhap.

V Seulu so danes potrdili 150 novih primerov, 94 pa v pokrajini Gyeonggi, ki obkroža prestolnico. Številni primeri so povezani z izbruhom v cerkvi Sarang Jeil. Oblasti so v odgovoru na izbruh na širšem območju Seula prepovedale verske obrede z udeležbo vernikov.

Južnokorejsko zunanje ministrstvo je medtem do 19. septembra podaljšalo priporočilo pred potovanji v druge države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Nemčiji 1510 novih okužb V Nemčiji so v enem dnevu potrdili 1510 novih okužb z novim koronavirusom. To je največ od 1. maja, ko so potrdili 1639 novih okužb. Vrhunec glede na število novih okužb je sicer Nemčija doživela v začetku aprila, ko so dnevno potrdili tudi po 6000 novih okužb. Kasneje je začelo število okužb upadati, to pa spet narašča od konca julija. Točnih zaključkov glede razlogov za porast okužb ni, saj so v zadnjem času tudi povečali število testiranj. Porast okužb pa ni nujno povezan s porastom števila testiranj, je pred dnevi opozoril RKI. V Nemčiji so sicer nedavno uvedli obvezno brezplačno testiranje za vse, ki se vrnejo s t. i. rizičnih območij ter prostovoljno brezplačno testiranje za ostale, ki so se vrnili v Nemčijo. Od začetka epidemije so v Nemčiji potrdili skoraj 227.000 okužb, umrlo je 9243 ljudi, od tega v zadnjem dnevu sedem. Po podatkih RKI je okužbo prebolelo okoli 203.900 ljudi, torej je aktivno okuženih še okoli 13.800 ljudi. Stopnja reprodukcije okužbe, torej koliko ljudi okuži en okužen človek, je trenutno 1,06.