Nacionalni odbor za rešitev naroda (CNSP) »se je odločil, da prevzame odgovornost pred ljudmi in zgodovino«, je v televizijskem nagovoru sodržavljanom sporočil Ismael Wague, sicer namestnik poveljnika malijskih letalskih sil.

Pred tem je ponoči - nekaj ur po zajetju s strani vojakov, ki so po večmesečni politični krizi v torek izvedli bliskovit državni udar - Keita sporočil, da odstopa s položaja. »Če so se določeni elementi naše vojske odločili, da se mora to končati z njihovo intervencijo, ali potem sploh še imam izbiro? Moram se podrediti, ker ne želim prelivanja krvi,« je dejal.

Svoj odstop in obenem razpustitev vlade in parlamenta je Keita napovedal malo po polnoči na televiziji, pri čemer je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP videti miren in zbran.

Vojaki so včeraj zajeli predsednika in premierja Uporniški vojaki so v torek popoldne zajeli predsednika in premierja Boubouja Cisseja ter ju odpeljali v vojaško oporišče v kraju Kati, nedaleč od prestolnice Bamako, ki so ga zasedli v torek zjutraj. Prav to oporišče je bilo tudi prizorišče državnega udara leta 2012, s katerim je oblast v Maliju prevzel Keita. V središču prestolnice se je medtem zbrala navdušena množica, ki je zahtevala odstop Keite in pozdravljala vojake na njihovi poti proti uradni rezidenci. Ali Keita zdaj še ostaja v priporu v oporišču, ni jasno, dodaja AFP.