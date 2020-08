Miami Heat je do prve zmage proti Indiani prišel po odlični igri v zadnji četrtini, ki jo je dobil z 32:21. Blestela sta Jimmy Butler z 28 točkami in Goran Dragić s 24 točkami, od tega 20 v drugem polčasu. Bam Adebayo je prispeval 17 točk in 10 skokov. Pri Pacers sta po 22 točk dosegla T.J. Warren in Malcolm Brogdon.

Goran Dragić je ob tem zbral še šest skokov, pet podaj in eno ukradeno žogo, njegov met iz igre pa je bil 9:19 (trojke 4:9).

Portland presenetil Los Angeles Lakers Portland, ki si je nastop v končni priigral šele skozi 'play in', je v končnici tekme z nizom trojk naredil delni izid 19:6 in iz zaostanka 81:87 prišel do zmage. Najprej sta trojki zadela CJ McCollum in Damian Lillard (87:87), nato sta bila z razdalje natančna še Lillard in Carmelo Anthony (95:89), odločilno trojko pa je minuto in petnajst sekund pred koncem zadel Gary Trent (98:93). Lillard je tekmo končal pri 34 točkah, McCollum jih je dodal 21, odličen pa je bil znova Jusuf Nurkić s 16 točkami in 15 skoki. Lakersom ni pomagal niti trojni dvojček LeBrona Jamesa (23 točk, 17 skokov, 16 podaj), niti 28 točk in 11 skokov Anthonyja Davisa. Oba sta v odločilnih trenutkih zgrešila po dva prosta meta.