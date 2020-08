Z govorom nekdanje prve dame ZDA Michelle Obama se je v ponedeljek sklenil prvi dan nacionalne konvencije ameriških demokratov. Tako kot vsi govorniki pred njo je poudarila nujnost zamenjave Donalda Trumpa z »dostojnim in sposobnim« Joejem Bidnom, da se Amerika ne bi za vselej spremenila na slabše.

Celotno dogajanje je zaradi koronske epidemije preseljeno v virtualni svet s tehničnim središčem v Milwaukeeju, prek katerega so po ZDA zaokrožili videoposnetki ali neposredna oglašanja iz vseh delov države, povezovala pa jih je igralka Eva Longoria. Demokrati ob tem igrajo na karto poenotenja Amerike, zato je svojih nekaj minut dobil tudi nekdanji predsedniški kandidat in republikanski guverner Ohia John Kasich. Kot je dejal, je čas za konec strankarstva, ker je treba na prvo mesto postaviti državo, ob tem pa je strankarskim kolegom zagotovil, da Biden države ne bo premaknil ostro v levo, ker je razumen človek.

Konvencija se je začela z minuto molka za Georgea Floyda, ki ga je med aretacijo 15. maja v Minneapolisu ubil policist, županja Washingtona Muriel Bowser, pa je nato v govoru spomnila, da je Trump prekinil tradicijo mirnih protestov v glavnem mestu, potem ko je na protestnike na trgu Lafayette pred Belo hišo naščuval zvezne agente. »Neron je brenkal, ko je Rim gorel, Trump pa igra golf,« pa je predsednikovo uničevanje države opisal Bernie Sanders in pozval vse svoje podpornike ter tiste, ki so leta 2016 volili Trumpa, naj pozabijo na vse zamere in volijo Bidna, ker je »cena neuspeha nekaj, česar si niti ne upa zamisliti«. agencije