»Koeman bo trener Barce v prihodnji sezoni,« je za klubsko televizijo dejal Bartomeu. Ta je prejšnjega trenerja Quiqueja Setiena odpustil po visokem četrtfinalnem porazu v ligi prvakov proti Bayernu (2:8).

O Koemanu, ki je doslej vodil nizozemsko izbrano vrsto, kot nasledniku Setiena so se ugibanja pojavila, še preden je Setien postal bivši. To so v Barceloni uradno storili v ponedeljek zvečer.

Setien je Barcelono prevzel 13. januarja, ko je zamenjal Ernesta Valverdeja, in podpisal pogodbo do junija 2022, a so se mu zaradi neuspehov predčasno zahvalili za sodelovanje.

Katalonci v letošnji sezoni niso osvojili niti ene lovorike, kar se je zgodilo prvič po letu 2007.

Mundo Deportivo je zapisal, da bo Koeman podpisal za naslednji dve sezoni. V selektorski pogodbi ima namreč klavzulo prav za primer, ki se je zdaj zgodil - da lahko zapusti klop oranžnih, če dobi ponudbo Barce.

Koeman je šest let igral za Barcelono in leta 1992 v evropskem finalu zabil tudi odločilni gol proti Sampdorii za prvi naslov Kataloncev v ligi prvakov, na Camp Nouu pa je bil med letoma 1998 in 2000 tudi pomočnik trenerja Luisa van Gaala.