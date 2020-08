V središču Bamaka so nato oplenili vladna poslopja in podtaknili ogenj, poroča britanski BBC. Po navedbah upornikov za francosko tiskovno agencijo AFP so predsednika in premierja prijeli v predsedniški palači v Bamaku, sedaj pa sta v vojaškem oporišču v Katiju, kjer se je upor začel.

Upor so že obsodili Afriška unija, regionalna skupina Ecowas ter bivša kolonizatorka Francija, ki ima v tej zahodnoafriški državi več tisoč vojakov, ki se v Sahelu borijo proti islamskim skrajnežem. Pozvali so k takojšnji izpustiti predsednika, premierja in drugih članov vlade, navaja AFP.

Upor se je zgodil v času, ko se v državi krepijo pozivi k protestom z zahtevo po odstopu predsednika Keita, ki je bil za drugi mandat izvoljen leta 2018. Med prebivalci narašča jeza zaradi korupcije, slabega vodenja gospodarstva ter poslabšanja varnostnih razmer zaradi porasta džihadističnega in medverskega nasilja. Množice ljudi pod vodstvom populističnega imama Mahmouda Dicka so v zadnjih mesecih pozivale predsednika države k odstopu.

Kot navaja BBC, ni jasno, koliko vojakov sodeluje v uporu. Po nekaterih navedbah naj bi upor sprožil spor zaradi plačila. Premier Cisse je vojake, ko so zasedli oporišče in še niso krenili proti Bamaku, pozval k dialogu.