Potem ko so bili vsi nogometaši, strokovno vodstvo in spremljevalno osebje Celja negativni na testiranju na covid-19, se je ekipa umaknila v osamo in živi v mehurčku po vzoru lige NBA. Predhodnica kluba se je v Budimpešto odpravila že v ponedeljek, igralci včeraj popoldne s posebnim letalom iz Ljubljane. Sinoči so trenirali na stadionu Ferenca Szusza v predmestju madžarske prestolnice, kjer jih danes ob 19. uri čaka tekma prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov z irskim Dundalkom. Aduti irskega prvaka so več mednarodnih izkušenj, telesna moč in višina za skok igro. O tem, kakšen je slovenski nogomet, jih je podučil kar soigralec Nathan Oduwa, nekdanji član Olimpije. Celjani se jim bodo skušali zoperstaviti s hitrostjo in tehničnim znanjem.

Dundalk se bo posebej pripravil na Lotriča Celjani so optimistični pred zgodovinsko tekmo za klub, saj prvič nastopajo v kvalifikacijah za ligo prvakov. »Za nas je privilegij, da igramo kvalifikacije za ligo prvakov, saj nam nihče ni pripisoval možnosti, da nam lahko uspe kaj takšnega. Verjamem v soigralce, da lahko tudi v Evropi pokažemo, iz kakšnega testa smo. Vesel sem, da smo ostali v nespremenjeni zasedbi. Pričakujem zelo težko tekmo. Želim, da bomo kot ekipa delovali tako, kot smo že celotno sezono. Če bomo pravi v glavah in delali tisto, kar smo počeli v minuli sezoni, nas bo težko ustaviti in uspeh ne bo izostal,« je poudaril kapetan Mitja Lotrič. Petindvajsetletni Prekmurec, ki z družino živi v Mariboru, se zaveda, da se bodo tekmeci naj še temeljiteje pripravili, potem ko je bil izbran za najboljšega igralca slovenske lige v minuli sezoni. Kako se tekmec loti igralca z lovoriko MVP, je najbolje občutil že na prijateljski tekmi s hrvaškim prvakom Dinamom v Zagrebu. Ker Lotrič spada med temperamente igralce, bo moral ostati miren, da ne bo nasedel izzivanju Ircev. »Ne bodo se pripravili le name, ampak tudi na vse ostale. V Zagrebu so različni igralci hitro nad menoj naredili tri, štiri prekrške. Točno so vedeli, koga morajo večkrat udariti po nogah. Vsak tekmec se pripravlja tudi na nenogometne stvari in te skuša sprovocirati. Verjamem, da bo moj odziv in odziv celotne ekipe pravi. Sem bolj vročekrven, a se skušam kontrolirati, včasih pa mi ne uspe. Proti irskemu prvaku bom skušal pokazati, zakaj sem bil izbran za najboljšega igralca sezone,« je pojasnil Lotrič.