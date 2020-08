Z dvema zadetkoma Lautara Martineza in Romeluja Lukakuja ter enim Danila D’Ambrosia je Inter v polfinalu s kar 5:0 odpravil Šahtar iz Donjecka in si priigral peti finale v ligi Evropa ter jubilejnega desetega v evropskih tekmovanjih. Milančani so s tem ponovili dosežek Parme, ki je bila zadnji italijanski predstavnik z nastopom v finalu tega tekmovanja.

Črno-modri so z izjemo posesti žoge tekmeca nadigrali v vseh elementih nogometne igre, sila malo dela pa je imel tokrat kapetan in nekdanji reprezentančni vratar Slovenije Samir Handanović, saj so Ukrajinci v okvir njegovih vrat sprožili le en strel. »To je bila fantastična predstava. Šahtar je bil proti nam videti kot povprečna ekipa,« je po obračunu od zadovoljstva prekipeval Antonio Conte. Trener Interja je svojo ekipo po vnovični vrnitvi na igrišča zaradi pandemije koronavirusa pripravil odlično. Od junija je na 17 obračunih vpisala le en poraz, mediji na Apeninskem polotoku pa so ga po torkovem uspehu prekrstili v italijanskega Joseja Mourinha.

Zmaga nad Šahtarjem je bila za nameček najvišja v polfinalih tekmovanja, za kar ima največ zaslug napadalni dvojec Lukaku-Martinez, ki je v letošnji sezoni skupaj zabil že 54 golov. Tudi sicer napad Interja deluje kot dobro naoljen stroj, saj je dosegel kar 111 zadetkov in tako potolkel klubski rekord iz sezon 1950/51 ter 2006/07. »Lepo je podirati rekorde, a v Nemčijo smo prišli po lovoriko. Fizično in taktično smo na sto odstotkih ter smo sposobni nadaljevati dobre predstave,« je povedal Romelu Lukaku, ki se je v polfinalu razveselil še enega dosežka. Postal je namreč prvi nogometaš, ki je mrežo zatresel na desetih zaporednih tekmah lige Evropa.

Italijanom bo v njihovem prvem evropskem finalu po desetletju v petek v Kölnu nasproti stala Sevilla, kar bo sploh prvi uradni dvoboj med ekipama. »Sevilla je izvrstno moštvo. Mislim, da so v zadnjih šestih ali sedmih letih ligo Evropa osvojili štirikrat. Vseeno pa nas odlikuje entuziazem in velika želja, da navdušujemo nogometno javnost. Zdaj se moramo odpočiti in regenerirati, nato pa bomo še enkrat poskušali osrečiti naše navijače. Ne dvomim, da so zelo ponosni na moje igralce, ki se na igrišču borijo z dušo in srcem,« je še povedal Conte.

Milanska zasedba se je sicer doslej s španskimi ekipami v finalih srečala le dvakrat. Prvič leta 1964 v evropskem pokalu, ko je bila na Dunaju s 3:1 boljša od Reala Madrida, drugič pa pred desetimi leti, ko jih je v superpokalu z 2:0 premagal mestni tekmec kraljevega kluba Atletico.