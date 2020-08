Vasle nad Peskovo?

Urednik, novinar in komentator Vinko Vasle se je odločil za prelomno potezo. KPK je prijavil oziroma ovadil RTV Slovenija, natančneje odnos med urednico Manico Janežič in njenim možem Tomažem Ambrožičem, ki ima podjetje Sport Media Focus. Vinko Vasle je namreč ugotovil, da je RTV Slovenija sodelovala s podjetjem Sport Media Focus in mu s tem omogočila posle v višini 850.000 evrov. Res je sicer, da ni povsem jasno, v kakšnem obdobju in ali ni Sport Media Focus morda edini ponudnik storitev na trgu, pa vendar, strinjamo se z Vasletom, da je treba takšne posle, ko sodelujejo zakonski partnerji, natančno pregledati.