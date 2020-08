Slobodan Bobo Dedeić, direktor kastinga: Najdi mi debelo žensko z velikim oprsjem

Slobodan Bobo Dedeić velja za legendarnega direktorja kastinga oziroma asistenta režije jugoslovanskega filma. Leta 1960 rojeni Beograjčan, ki te dni v Ljubljani biva zaradi sodelovanja pri filmu Vincija Anžlovarja, je leta 1984 končal beograjsko filmsko akademijo, smer gledališka produkcija, potem pa se je zaradi Italijanke, ki jo je spoznal v Rovinju, obenem pa zaradi diplomske naloge iz delovanja tamkajšnjega gledališča preselil v Firence. Tam je sprva z Arabci in Afričani prodajal lažne kasete San Remo, potem pa je delal modne revije. V jugoslovansko filmsko produkcijo se je vključil konec osemdesetih, do danes pa je razvil sloves človeka, ki zna v naturščiku, torej nešolanem igralcu, prepoznati osebo, ki bi lahko bila filmska zvezda. Nekateri od njih so to tudi postali. Izrazito znan je po sodelovanju z Emirjem Kusturico, za katerega je igralce izbiral v šestih filmih, začenši s filmom Dom za obešanje, razvpitim po romskih naturščikih.