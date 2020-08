Potem ko je ljubljanska mestna občina na Grbi ob Poti spominov in tovarištva (PST) oziroma na koncu Puhtejeve ulice lansko pomlad uredila 57 vrtičkov, velikih po 79 kvadratnih metrov, bodo tamkajšnje vrtičkarsko območje razširili. Pripravljalna dela so delavci začeli prejšnji mesec, na območju novega vrtičkarskega območja Grba II pa bodo uredili približno 50 vrtičkov.

Gradbeno pogodbo za ureditev vrtičkarskega območja Grba II je občina v začetku julija podpisala s podjetjem Lavaco, ki bo vrtičke uredilo za dobrih 465.000 evrov. Del vrtičkarskega območja bo zasedala lesena pergola, ob vrtičkih so predvidene še tri lesene lope z omaricami za shranjevanje orodja in opreme, v lopi pa je tudi skupni prostor za uporabnike. Ob vrtičkih bodo na voljo tudi kompostniki in stojala za kolesa.

Med vrtički tudi igrišče

Na območju med vrtički in PST bodo delavci uredili še novo večgeneracijsko igrišče. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, bodo igrala pretežno iz naravnega lesa, med njimi pa bodo plezalo v obliki kocke, nihajni sedali v obliki konjička in dinozavra, gugalnica gnezdo in igralni otroški stolpič s toboganom. Del igrišča bo zasedlo tudi nekaj naprav, ki so primerne za zunanjo športno vadbo seniorjev in hkrati za otroško igro.