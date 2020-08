Nekaterih hotelov sploh niso odprli

Čeprav se razmere avgusta nekoliko popravljajo, je za ljubljanske hotelirje sezona do zdaj katastrofalna. Zasedenost hotelov je v povprečju med 30 in 40 odstotki, pri čemer so tudi cene do pol nižje kot v enakem obdobju lani. Če se razmere ne bodo izboljšale, bodo v škripcih predvsem večji in zadolženi hoteli.