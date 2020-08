V končnici lige prvakov že dolgo ni bilo tako izrazitega favorita kot na letošnjem zaključku evropske sezone v Lizboni. Bayern iz Münchna uživa status nepremagljivega stroja in ima velike možnosti za osvojitev šeste lovorike v ligi prvakov. Bavarce po spektakularni predstavi proti Barceloni nocoj čaka polfinalni obračun z Lyonom, ki je doslej izločil Juventus in Manchester City. Lahko Francozi presenetijo še Bayern in se uvrstijo v premierni finale v zgodovini kluba?

Bayern – moderen tekaški kolektiv Nemški prvak v letošnji podaljšani mednarodni sezoni še ni imel slabega večera. V ligi prvakov je dobil vseh devet tekem, kar doslej ni uspelo še nikomur. Bayernov niz nepremagljivosti v vseh tekmovanjih traja že od decembra lani, ko je na Allianz Areni padel Tottenham. Bavarci so odtlej odigrali 28 tekem in vpisali 27 zmag, kar velja za nemški rekord. V tem času so dosegli 94 zadetkov (povprečje 3,4 na tekmo) in jih prejeli 22. Dvanajstkrat so mrežo ohranili nedotaknjeno. V letu 2020 jih je ustavil le Leipzig, ki je v nemškem prvenstvu iztržil remi brez golov. V mednarodni konkurenci se v letošnji sezoni prav nihče ni približal dosežkom Bayerna, ki je nemara sestavil najboljšo zasedbo v zgodovini kluba. Moštvo trenerja Hansija Flicka odlikuje zmagoviti ekipni duh. Bayern velja za moderen tekaški kolektiv s hitrimi prehodi in silovitim pritiskom na tekmece že v njihovem kazenskem prostoru. Flicku je v zelo občutljivem koronačasu uspela trenerska čarovnija, da je iz vsakega igralca iztisnil najboljše in moštvo povezal v celoto. Polni mandat na klopi Bayerna je dočakal šele novembra lani, ko je vodstvo kluba odpustilo neprepričljivega Nika Kovača. Od takrat ima Flick v bundesligi najboljši izkupiček vseh časov (88 odstotkov). Njegov Bayern je v nemški ligi v povprečju osvojil 2,76 točke in zabil 3,3 gola na tekmo, kar je več od šampionskega moštva Juppa Heynckesa iz sezone 2012/13, ko so se Bavarci podpisali pod trojček lovorik. Prednost Bayerna je tudi v tem, da ima v družbi vseh polfinalistov edini neprecenljive izkušnje z osvajanjem evropskih naslovov.