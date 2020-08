Vse tri najboljše slovenske teniške igralke so spodbudno začele mednarodno sezono. Med posameznicami se je najbolj izkazala Kaja Juvan, ki se je med epidemijo koronavirusa odlično pripravila na sezono in v Palermu po treh kvalifikacijskih zmagah prvič v karieri premagala igralko iz elitne dvajseterice. Na peščeni podlagi je vzela skalp lanski finalistki Rolanda Garrosa Marketi Vodroušovi. Polona Hercog je bila v Pragi vnovič na pragu velike zmage proti Romunki Simoni Halep, a je v odločilnem nizu izgubila v podaljšani igri. Kako suverena je bila na Češkem druga igralka sveta, je dokazala s prepričljivo turnirsko zmago. Tamara Zidanšek pa je na začetku sezone navdušila predvsem med dvojicami. Rezultati kažejo, da sta z Nizozemko Arantxo Rus odličen tandem. V zadnjih tednih sta osvojili turnir v Palermu ter bili polfinalistki Prage.

Zanimivo je, da se je Kaja Juvan tako v Palermu kot v Pragi v kvalifikacijah dvakrat pomerila z Magdaleno Frech. Poljakinja je na svetovni lestvici 46 mest slabša od Slovenke (112:158), rezultat pa je bil izenačen. Sprva je kazalo, da je Kaja Juvan v Pragi plačala davek utrujenosti iz Palerma, saj je igrala kvalifikacije praktično takoj po izstopu iz letala. Izkazalo pa se je, da je Magdalena French prav tako na začetku sezone odlična, saj se je v Pragi uvrstila v četrtfinale, v katerem je morala priznati premoč Simoni Halep. »V Slovenijo smo se vrnili z mešanimi občutki. Kaja je v Palermu dobila občutek, da bi lahko osvojila turnir, potem pa jo je pri vodstvu v drugem nizu proti Camili Giorgi zagrabil krč v hrbtu. Dvoboj je sicer odigrala do konca, a bolečine so bile prehude za igranje na najvišji ravni. Tudi v Pragi je čutila posledice bolečin v hrbtu. V zadnjih dneh smo pri treningu pazljivi,« razlaga trener Kaje Juvan Robi Cokan .

Obetavni Bor Artnak

Konec tega tedna bo v Portorožu zaključen slovenski teniški festival, ki poteka namesto odpadlega turnirja serije challenger. Vrhunec sta bili sicer okrnjeni članski prvenstvi, na katerih sta bila najboljša Blaž Kavčič in Živa Falkner. »Kot je v tej sezoni že praksa, je tudi v Portorožu udeležba rekordna. Za zdaj poteka vse po načrtih,« sporoča direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič. V teh dneh potekajo boji za naslove v mlajših kategorijah, v katerih je vnovič nase opozoril Bor Artnak. Šestnajstletni igralec Litije je namreč prepričljivo zmagal v konkurenci do 18 let, kjer je v finalu s 6:2, 6:2 premagal Miho Vetriha.

Bor Artnak je obetaven igralec, pred katerim bo lahko lepa teniška prihodnost. Tačas je svetla luč slovenskega moškega tenisa v mlajših kategorijah. Prejšnji teden se je udeležil priprav članske reprezentance v Portorožu, kar le potrjuje, da izstopa med upi slovenskega tenisa. Artnak pravi, da mu z nasveti pomagata tako Blaž Kavčič kot Aljaž Bedene, čigar igra mu je zelo všeč. Tudi sam si namreč prizadeva za dober forhend in močan servis. »Za napredek v mojem tenisu ima veliko zaslug Blaž Kavčič, s katerim veliko skupaj trenirava. Daje mi veliko nasvetov ter mi zaupa marsikatero teniško skrivnost. Ve, kje je on naredil napake v mlajših letih in jih želi preprečiti pri meni. Nekaj treningov sem opravil tudi z Aljažem Bedenetom. Dobro sem izkoristil, da so v zadnjih mesecih vsi slovenski igralci doma. Užival sem tudi na pokalu Mime Jaušovec, kjer sem dobro izkoristil priložnost,« pojasnjuje Bor Artnak, čigar teniški vzornik je Novak Đoković.