Lukašenko nam raste pred očmi

Štel sem do tisoč, da bi se pomiril, da bi zajel sapo, a ni zaleglo. Omrtvila sta me sram in onemogel bes. Vsakršno zlobo, sovraštvo, norost in poniglavost sem pričakoval od sedanje (volilci, prosim vas, ne pozabite, zaradi asistence SMC in DeSUS) prigoljufane vladne garniture, a me je to, kar so si ti privoščili ob obisku ameriškega državnega sekretarja, zgrozilo. Že nekaj časa se sprašujem o duševnem zdravju in čustveni zrelosti nekaterih akterjev sedanje vlade, a da bodo tako odkrito tržili svoje zasebne obsedenosti, si le nisem mislil.