"Število primerov v Nemčiji se je v zadnjih treh tednih podvojilo. To je trend, ki se ne sme nadaljevati in ga je treba ustaviti," je povedala novinarjem v Düsseldorfu.

"Verjamem, da trenutno ne moremo dodatno rahljati (ukrepov)," je dodala kanclerka.

Nemce je ob tem spomnila, naj še naprej nosijo maske in upoštevajo smernice za zajezitev koronavirusa. Prepričana je, da je treba pravila strogo upoštevati. Merklova, ki se je danes udeležila zasedanja deželne vlade Severno Porenje-Vestfalija, je pozvala tudi vse, ki se vrnejo iz tujine, naj opravijo test na novi koronavirus.

Ministrski predsednik Armin Laschet pa je opozoril pred dodatnim zaostrovanjem ukrepov, če bi število okužb še naprej naraščalo, poroča nemški portal Tagesschau.

V Nemčiji so v zadnjem dnevu potrdili 1390 novih okužb. Od začetka epidemije so skupno potrdili 225.404 okužbe, od tega je umrlo 9236 bolnikov s covidom-19. Do danes je okužbo prebolelo okoli 203.000 ljudi.

Je pa moralo v eni od bavarskih vasi v karanteno okoli 120 ljudi, potem ko so okužbo potrdili pri osebi, ki se je vrnila iz Italije in se kasneje udeležila lokalne zabave. Kot so pojasnile oblasti, se je moški po potovanju v četrtek testiral, ker pa mu niso v obljubljenem roku 24 ur potrdili okužbe, se je udeležil zabave, saj je verjel, da je negativen. Da je vseeno pozitiven na novi koronavirus, so mu sporočili šele v nedeljo, dan po zabavi.