»Ladja se bo ob prihodu zasidrala na sidrišču koprskega pristanišča. Vzeli bodo brise vseh članov posadke in jih testirali na prisotnost novega koronavirusa. Po pridobljenih rezultatih se bo odločalo o nadaljnjih ukrepih,« je zapisal Bajec.

Po zadnjih podatkih sta dva člana posadke okužena. »Rezultati brisov pa bodo pokazali dejansko stanje,« je dodal. O tem, ali bodo okuženi hospitalizirani, kaj bo z ladjo ter z ostalimi člani posadke - bodo lahko ostali na ladji ali jo bodo morali zapustiti - bo po njegovih besedah odločal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Po poročanju medijev gre za ladjo grškega ladjarja, ki bo iz Južne Afrike pripeljala železovo rudo in ima 32-člansko posadko.

Na Upravi za pomorstvo so sicer sprva začasno zadržali vplutje omenjene ladje, na kateri je med posadko večina Filipincev in nekaj Grkov, nato pa so pripravili protokol ravnanja. Ladja sicer po oceni NIJZ, ki je pripravil protokol, ne predstavlja nevarnosti za javno zdravje.