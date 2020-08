Doslej so največje število aktivnih okužb zabeležili 14. aprila, ko jih je bilo 1258, poroča hrvaški portal index.hr.

V bolnišnicah je 120 bolnikov, od katerih jih je 11 na ventilatorjih, so sporočili iz nacionalnega štaba. V zadnjih 24 urah so izvedli 1824 testov, skupno 140.471. Doslej so na Hrvaškem potrdili 6855 primerov okužbe z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo 166 ljudi.

Po podatkih županijskih štabov civilne zaščite so največ primerov okužbe potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 39. Sledi Zagreb z 32 okužbami. Okoli 20 so jih potrdili v Slavoniji. V Zadrski županiji so potrdili sedem novih okužb, sedem so jih potrdili tudi v Istrski županiji, navaja index.hr.

Skupni podatki za celotno državo se sicer ne ujemajo vedno s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnega časa objave podatkov nekaterih štabov.

Hrvaški minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs pa je v danes objavljenem pogovoru za Jutarnji list napovedal, da se bo šolski pouk na Hrvaškem začel 7. septembra. Ali se bodo osnovnošolci in srednješolci vrnili v šolske klopi ali pa bodo kombinirali klasičen pouk in pouk na daljavo, pa bo znano šele 31. avgusta, navaja časnik, saj mora delovna skupina vse podrobnosti še dodelati.