Zaradi novih primerov koronavirusa v Franciji prestavili prvo tekmo sezone

Tudi v novi sezoni nogometnim klubom in zvezam novi koronavirus meša urnike. V Franciji bi se morala v petek začeti nova sezona nogometnega prvenstva, a so zdaj tekmo med Olympiqueom iz Marseilla in St. Etiennom morali prestaviti zaradi novih pozitivnih primerov v Marseillu.