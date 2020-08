United Group z zeleno lučjo za prevzem grškega Forthneta

Evropska komisija je skupini United Group odobrila prevzem grškega telekomunikacijskega operaterja Forthnet, enega vodilnih ponudnikov zabave in komunikacij v Grčiji, nudi pa storitve televizije, širokopasovnega interneta in fiksne telefonije. Zaposluje okoli 1000 ljudi, storitve pa zagotavlja skoraj 700.000 uporabnikom ter 40.000 podjetjem. United Group je ravno pred nekaj tedni prevzel vodilnega telekomunikacijskega operaterja v Bolgariji Vivacom, v začetku leta pa tudi hrvaško podjetje Tele2. Skupina je v Sloveniji prisotna prek družbe Telemach s storitvami EON, Total TV in mobilnimi paketi družine VEČ, televizije Sport Klub ter platforme za e-poslovanje Shoppster. sta