Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 2456 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 129 bolnikov s covidom-19.

Okužbo so v ponedeljek potrdili v 21 občinah, največ, tri, v Ljubljani. Prvič so okužbo potrdili v občini Rečica ob Savinji. Največ aktivno okuženih je v prestolnici, kjer je trenutno 69 okuženih, in v Celju, kjer imajo 18 aktivno okuženih.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno aktivno okuženih 266 ljudi. V ponedeljek so potrdili okužbo pri enem od zdravstvenih delavcev, medtem ko med oskrbovanci ali zaposlenimi v domovih za starejše občane ni bilo potrjenih okužb, še kažejo podatki sledilnika.