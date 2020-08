Neurje je v občini Muta podrlo več dreves, ki so jih odstranili gasilci. Ti so posredovali tudi pri usmerjanju hudournikov, ki so ogrožali ceste in objekte ter pogasili podrt električni drog v naselju Gortona. Brez elektrike je tam ostalo 70 odjemalcev, dežurni delavci Elektra Celje pa so škodo odpravili, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V Sevnici je neurje podrlo semafor, ki so ga odstranili dežurni vzdrževalci. Gasilci so posredovali pri odmaševanju jaška z meteorno vodo, promet sta tam ovirali dve podrti drevesi.

V občini Šentrupert je v krajih Prelesje, Rakovnik pri Šentrupertu in Bistrica pri Mokronogu veter deloma razkril tri strehe stanovanjskih hiš in dveh gospodarskih poslopij. Podrlo je smreko na železniško progo in drevo na cesto v Rakovniku pri Šentrupertu. Pri tem so posredovali gasilci PGD Šentrupert ter delavci cestnega podjetja in Slovenskih železnic.